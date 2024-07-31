Четыре новых местообитания краснокнижной бабочки выявили в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили еще четыре новых местообитания краснокнижной бабочки — обыкновенного аполлона, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Также было подтверждено два старых местообитания редчайшей бабочки. Специалисты не надеялись обнаружить новые местообитания, поскольку данный вид в регионе находится под угрозой исчезновения, отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Обыкновенный аполлон — это крупная бабочка, размах крыльев которой достигает девяти сантиметров. До 1974 года эта бабочка была замечена в том числе на территориях Воскресенска, Одинцово, Пушкино, Серпухова, Коломны, Люберец, Ступино и Красногорска.

В 2018 году несколько экземпляров обнаружили в Луховицах и Егорьевске.

Тихон Фирсов не исключил, что в новых выявленных местах обитания обыкновенного аполлона будут созданы особо охраняемые природные территории.

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