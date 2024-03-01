Еще одну государственную услугу для охотников оптимизировали в Подмосковье

Министерство экологии и природопользования Московской области оптимизировало государственную услугу «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».

Отмечается, что в услугу были добавлены новые сервисы для удобства пользователей. Теперь можно бронировать вид и место охоты, если это позволяет норма пропускной способности — в противном случае подача заявления блокируется. А в зависимости от сезона и выбранного охотничьего угодья, портал предложит список доступных к добыче видов охотничьих ресурсов.

Также заявители теперь смогут направить сведения о добытых охотничьих ресурсах в министерство в электронном виде, через портал. Переданная информация автоматически попадает в отчет по выданным разрешениям. Таким образом, оптимизированная услуга полезна и охотникам, и государственному охотничьему надзору.

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