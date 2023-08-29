Факт незаконной откачки воды из реки Неглядейки зафиксировали в Серпухове

Инспекторы эконадзора выехали в городской округ Серпухов для того, чтобы осмотреть место незаконной выемки воды из реки Неглядейки в районе деревни Прончищево. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минэкологии.

Отмечается, что инспекторы обнаружили, что с территории участка земель сельскохозназначения к Неглядейке протянут пожарный рукав. Несмотря на то, что и помпа и другое оборудование на момент осмотра отсутствовали, налицо все признаки незаконного забора воды.

Выяснилось, что земельный участок, с которого был протянут рукав, принадлежит компании «Агроинвест». В ее адрес объявлено предостережение о недопустимости нарушений. В ведомстве напомнили, что самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования, влечет наложение административного штрафа на граждан, а на юридических лиц — штраф или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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