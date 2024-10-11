На горящей нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов

В Феодосии уже четвертый день полыхает нефтебаза. Территория объекта оцеплена, площадь эвакуации не увеличивается. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Из-за пожара на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов.

Ситуация находится на контроле у главы республики.

Он на связи со всеми руководителями профильных служб и каждые полчаса получат отчеты о ситуации на месте ЧП по видеосвязи.

Власти принимают все меры для ликвидации ЧС.

Ранее сообщалось о том, что на 65 млн руб. поднял цену на виллу в Крыму Константин Меладзе.