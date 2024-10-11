На горящей нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов
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В Феодосии уже четвертый день полыхает нефтебаза. Территория объекта оцеплена, площадь эвакуации не увеличивается. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Из-за пожара на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов.
Ситуация находится на контроле у главы республики.
Он на связи со всеми руководителями профильных служб и каждые полчаса получат отчеты о ситуации на месте ЧП по видеосвязи.
Власти принимают все меры для ликвидации ЧС.
Ранее сообщалось о том, что на 65 млн руб. поднял цену на виллу в Крыму Константин Меладзе.