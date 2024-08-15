Фигурантам дела о незаконной вырубке и продаже подмосковного леса вынесен приговор

В Подмосковье на шесть лет осудили экс-гендиректора Центрлесхоза» Олега Жигарева и на пять с половиной лет бывшего директора Виноградовского филиала Мособллеса Бориса Кузнецова. Они признаны виновными в вырубке «здорового» леса под видом «больного» с целью продажи. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил «Коммерсантъ».

По данным следствия, мужчины создали преступную группировку, куда также входил зампред Мособлкомлеса Александр Прокопченко и экс-гендиректор ГКУ Московской области «Мособллес» Наталья Нефедьева. Сообщается о пяти случаях мошенничества: десятки гектаров ценного леса в разных районах Подмосковья вырубили под предлогом санитарно-оздоровительных мероприятий.

Всем фигурантам дела вменяется в вину действие в составе организованного преступного сообщества (ОПС). Некоторые обвиняемые согласились сотрудничать со следствием и добровольно признались в содеянном. Среди них гендиректор «Плитинвеста» Николай Шевченко, ему грозит до 10 лет колонии.

Ущерб от действий ОПС следствие оценивает в 150 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что студенты Мытищинского филиала МГТУ завершили свою учебную практику по лесоводству в Подмосковье. Они решали практические задачи на реальных природных объектах.