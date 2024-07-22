Студенты Мытищинского филиала МГТУ завершили учебную практику по лесоводству в Подмосковье

Сотрудники Мособллес помогли студентам Мытищинского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана завершили учебную практику по лесоводству. Об этом заявили в Комитете лесного хозяйства Московской области

Ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров выступил руководителем работ по отводу и таксации лесосек и проектированию рубок ухода. В ходе практики третьекурсникам предстояло решить практическую задачу на реальных объектах в подмосковном лесу.

Главная особенность лесоводства — получаемые на лекциях и семинарах знания необходимо подкреплять практикой, поскольку ни один учебник не в состоянии охватить все разнообразие условий и нюансов, с которыми мы встречаемся в лесу. От специалиста требуется не только теоретическая подготовка, но и умение творчески мыслить.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что кампус для преподавателей Технолицея имени Долгих в Истре откроют к началу учебного года.