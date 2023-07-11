Формирование тела полигона «Лесная» завершается в подмосковном Серпухове

Тело полигона ТКО «Лесная» в городском округе Серпухов сформировано почти на девяносто процентов. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

Отмечается, что также уже на двадцать процентов выполнены работы по устройству первого слоя из песчаного грунта. Глава ведомства Тихон Фирсов сообщил, что на сегодняшний день все работы по рекультивации выполнены уже более чем на четверть. Все работы планируется завершить осенью следующего года.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в этом году в Подмосковье планируют очистить сорок водоемов в рамках программы «100 прудов и озер».