Географ Литвиненко дала оценку прогнозу ученых о катастрофе в Северной Европе

Надвигающаяся климатическая катастрофа на фоне коллапса ключевых течений Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) приведет к сильным похолоданиям и экстремальным погодными условиями североевропейским странам. Географ Виктория Литвиненко дала оценку этому прогнозу. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, AMOC является системой течений Атлантического океана, включая Гольфстрим, Северо-Атлантическое и прочие, которая возникает в ходе функционирования природных тепловых машин. Шарообразная форма планеты обуславливает разный объем поступающей от Солнца энергии в экваториальных и полярных широтах, в итоге естественным образом формируются «нагреватель» и «холодильник», на контрасте которых работают как атмосферные, так и океанские природные течения, которые обеспечивают меридиональный перенос масс и тепла из низких широт в высокие.

Эксперт отметила, что множество ученых высказывают сомнения в безоговорочной антропогенной природе современного потепления. Однако современных знаний об устройстве и механизмах воздействия внешних факторов на климатическую систему мало для построения точных физико-математических моделей.

По ее мнению, на современном этапе мала вероятность катастрофических изменений в глобальной циркуляции как водных масс Мирового океана, так и воздушных масс атмосферы, которые в состоянии кардинально изменить жизнь жителей европейских государств.

Ранее более 40 ученых предупредили лидеров Северной Европы о климатическом катаклизме.