Глава АМД Буглак рассказал о планах по трансформации имиджа минтая в России

По его словам, в России нужно повысить потребление минтая как минимум в два раза.

«Минтай остается главной рыбой России с долей свыше 35%. Обеспеченность внутреннего рынка крайне высокая, сейчас с учетом его потребности поставки от вылова превышают 21%, но мы работаем над их увеличением», — отметил Буглак.

Он напомнил, что в 2023 году АДМ запустила программу продвижения рыбной продукции «Дальневосточный минтай», целью которой является повышение имиджа минтая.

Буглак прогнозирует мировое лидерство России по объемам вылова минтая. По его словам, цена этой рыбы остается стабильной. Эксперт подчеркнул, что минтай продолжает быть одним из самых доступных в стране видов рыбы, независимо от объемов вылова.

В 2024 году отпускная цена мороженого минтая на внутреннем рынке составила 80-90 руб. за кг, что значительно ниже, чем в 2021-2023 гг. Аналогичная ситуация наблюдается и с филе рыбы, цена которого колебалась в пределах 205-210 руб. за кг, в то время как в 2021-2023 гг. она составляла 210-230 руб.

Минтай — вид рыбы из семейства тресковых, который обитает в холодных водах северной части Тихого океана, а также в Беринговом и Охотском морях. Эта рыба популярна благодаря своему нежному мясу и доступной цене, что делает ее востребованной на рынках. Минтай используется в кулинарии для приготовления различных блюд, включая филе, котлеты и консервы.

Ранее сообщалось, что Белоруссия ввела лицензии на вывоз яблок, капусты и лука.