Белоруссия ввела лицензии на вывоз яблок, капусты и лука

Власти Белоруссии ввели лицензирование на экспорт белокочанной капусты, яблок и репчатого лука. Об этом сообщает пресс-служба Совета Министров Республики.

Теперь вывоз данной продукции за пределы Белоруссии будет осуществляться по разовым лицензиям. Документы будет выдавать министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Решение о выдачи лицензии будет приниматься уполномоченными органами на основании оценки соотношения свободных ресурсов этой продукции в Белоруссии и потребности страны в ней на момент согласования лицензии.

Цель введения лицензирования в том, чтобы контролировать обеспечение внутреннего рынка Белоруссии сельскохозяйственной продукцией в межсезонный период.

Ограничение будет действовать три месяца.

Ранее сообщалось о том, что Белоруссия планирует развивать сотрудничество с Китаем.