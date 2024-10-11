Белоруссия ввела лицензии на вывоз яблок, капусты и лука
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Власти Белоруссии ввели лицензирование на экспорт белокочанной капусты, яблок и репчатого лука. Об этом сообщает пресс-служба Совета Министров Республики.
Теперь вывоз данной продукции за пределы Белоруссии будет осуществляться по разовым лицензиям. Документы будет выдавать министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Решение о выдачи лицензии будет приниматься уполномоченными органами на основании оценки соотношения свободных ресурсов этой продукции в Белоруссии и потребности страны в ней на момент согласования лицензии.
Цель введения лицензирования в том, чтобы контролировать обеспечение внутреннего рынка Белоруссии сельскохозяйственной продукцией в межсезонный период.
Ограничение будет действовать три месяца.
Ранее сообщалось о том, что Белоруссия планирует развивать сотрудничество с Китаем.