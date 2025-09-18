Глава Росприроднадзора Радионова приняла участие в заседании Делового клуба Союза утилизаторов

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова приняла участие в первом заседании Делового клуба Союза утилизаторов России, участники которого обсудили формирование справедливой стоимости переработки отходов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Отрасль утилизации нуждается в объединении усилий: бизнес, государство и общество должны видеть реальные результаты переработки отходов, а не отчетность на бумаге. Экологическое благополучие - национальный приоритет, президент [России Владимир Путин] четко дал это понять», - сказала глава Росприроднадзора.

Участниками заседания стали представители Министерства промышленности и торговли России, ФГУП «Федеральный экологический оператор», Госкорпорации «Росатом», учредители и члены Союза утилизаторов. Кроме того, на нем присутствовали предприятия, включенные и претендующие на включение в реестр утилизаторов отходов от использования, товаров и не только.

По словам главы ведомства, в реестр утилизаторов включены 153 организации, 98 компаний из них утилизируют отходы V класса опасности или вторичное сырье, 45 – имеют лицензию. По словам Радионовой, более 93% мощностей утилизации отходов от использования товаров и упаковки (ОИТ) работают на иностранном оборудовании. В числе самых импортозависимых – комбинированная упаковка и пластиковые отходы.

По итогам отчетной кампании 2025 года с участием включенных в реестр утилизаторов было подано свыше 98 тыс. форм отчетностей. Ведомство направило почти 25 тыс. требований, предостережений и иных актов контроля, а также 1,7 тыс. поручений о возбуждении дел об административных правонарушениях за нарушения при предоставлении отчетности и неуплату экосбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.