Годовой план по противопожарным мероприятиям выполнили в семи лесничествах Подмосковья

План по противопожарным мероприятиям на текущий год выполнили в семи лесничествах Подмосковья. Об этом рассказали в областном Комитете лесного хозяйства.

Так, работы были завершены в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Шатурском, Егорьевском, Ступинском и Талдомском лесничествах.

В частности, в лесах обустраивают и прочищают противопожарные минерализованные полосы, приводят в порядок лесные дороги, прочищают просеки, устанавливают шлагбаумы и информационные баннеры.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье по программе «100 прудов и озер» привели в порядок 163 водных объекта.