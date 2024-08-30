Голландские крабы появились на пляжах Куршской косы
Фото: [куршская коса]
На пляжах Куршской косы стали частыми гостями голландские крабы из-за аномальной жары. На побережье Куршской косы участились случаи появления краба Харриса, о чем сообщили в телеграм-канале национального парка.
Специалисты полагают, что краб Харриса, также известный как голландский краб, все чаще появляется на пляжах из-за необычайно высоких температур.
«Скорее всего, нынешние высокие температуры создают благоприятные условия для этого вида — он активно обитает в теплых водах, таких как лиманы Мексиканского залива в Америке и теплые моря Черноморского и Азовского бассейнов в Европе» — сообщает национальный парк.
Ранее члены подмосковного школьного лесничества «Зеленый патруль» приняли участие в учете белых аистов.