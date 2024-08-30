Голландские крабы появились на пляжах Куршской косы

«Скорее всего, нынешние высокие температуры создают благоприятные условия для этого вида — он активно обитает в теплых водах, таких как лиманы Мексиканского залива в Америке и теплые моря Черноморского и Азовского бассейнов в Европе» — сообщает национальный парк.