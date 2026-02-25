Горы мусора плывут по реке Тиса из Украины в Венгрию

В Сети появилось видео, на которых видно, как огромное количество мусора вместе с талым льдом плывет по реке Тиса из Украины в Венгрию. Кадры опубликовал телеграм-канал «Страна.ua».

Горы отходов буквально заполонили реку, создавая угрозу для экологии соседней страны. Местные жители и экологи бьют тревогу, но проблема остается нерешенной.

Тиса — самый длинный приток Дуная, ее протяженность составляет 966 ем, причем более 200 км из них приходится на территорию Украины. Река берет начало в Закарпатье, а на отдельных участках формирует естественную границу Украины с Румынией и Венгрией.

В последнее время через Тису пытаются переплыть украинские граждане, чтобы скрыться от мобилизации. Известно о сотнях случаях, когда мужчины призывного возраста пытались вплавь до румынского берега, и некоторые из таких попыток заканчивались трагически.

