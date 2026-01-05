Грамотные помощники: жители Нижегородской области активнее интересуются законным лесопользованием

Нижегородская область подвела итоги работы по защите своего лесного фонда в 2025 году. Важным инструментом в этой работе остается региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, которая за год обработала 176 обращений от жителей. Эта цифра — не просто статистика, а показатель того, как цифровизация меняет взаимодействие между людьми и лесом. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Ключевым изменением года стал запуск Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК). Он кардинально перестроил характер общения граждан со службой. Теперь большинство звонков — ровно 90 из 176 — носят не сигнальный, а консультационный характер. Люди активно интересуются, как пользоваться новыми цифровыми сервисами, чтобы самостоятельно получать информацию или оформлять документы. Это свидетельствует о качественном сдвиге: население не просто сообщает о проблемах, а стремится стать грамотными и законными участниками процесса лесопользования.

Тем не менее, оперативная работа по прямому назначению остается критически важной. Диспетчеры зафиксировали 29 сообщений о возгораниях, 34 сигнала о возможных незаконных рубках, а также обращения о свалках и нарушениях правил лесопользования. По каждому такому случаю государственные инспекторы незамедлительно выезжают на место для проверки и принятия мер. Параллельно служба ведет круглосуточный видеомониторинг пожароопасной обстановки, координируя действия всех подразделений и своевременно оповещая население.

Таким образом, итогом года стало формирование новой, более зрелой модели контроля за лесным богатством региона. Цифровые системы взяли на себя роль просветителя и навигатора, вовлекая граждан в правовое поле. Это позволило диспетчерской службе сохранить фокус на самой опасной части работы — быстром реагировании на реальные угрозы: пожары и незаконную деятельность. Лесная охрана становится умнее и эффективнее, а нижегородцы — ее более осведомленными помощниками.

