В Подмосковье в 2026 году работы по восстановлению лесов проведут на площади 287 га

Такие работы проводятся в регионе с 2019 года. Они охватывают более 2 тыс. га. На текущий момент работы выполнены на 1,7 тыс. га.

С начала 2025 года в области высадили леса на площади 289 га. Это в четыре раза больше, чем годом ранее. На следующий год запланированы работы на 287 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие скверы и аллеи открыли в регионе после благоустройства.