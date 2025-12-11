В Подмосковье в 2026 году работы по восстановлению лесов проведут на площади 287 га
В 2025 году в Подмосковье работы по лесовосстановлению провели на 289 га
В Подмосковье подвели итоги работ по компенсационному лесовосстановлению. Соответствующее совещание провел председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Такие работы проводятся в регионе с 2019 года. Они охватывают более 2 тыс. га. На текущий момент работы выполнены на 1,7 тыс. га.
С начала 2025 года в области высадили леса на площади 289 га. Это в четыре раза больше, чем годом ранее. На следующий год запланированы работы на 287 га.
