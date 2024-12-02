Площадь земель, не подходящих для сельского хозяйства, уже превышает размеры Антарктиды и достигает 15 млн кв. км. Как сообщило издание Guardian, это основано на исследовании «Отступая от пропасти» Потсдамского института климатических изменений.

Исследование показывает, что процесс деградации земель происходит со скоростью 1 млн кв. км в год, что значительно подрывает усилия по консолидации климата, сохранению природы и обеспечению устойчивого производства продуктов питания.

В статье указано, что до недавнего времени наземные экосистемы поглощали близко одной трети антропогенного CO2, даже с учетом того, что выбросы удвоились. Тем не менее за последние десять лет способность деревьев и почв улавливать избыток углекислого газа сократилась на 20% из-за вырубки лесов и климатических изменений.

Основной причиной столь негативной ситуации стали неустойчивые сельскохозяйственные практики, в результате которых исчезло 80% лесных массивов.

В краткосрочной перспективе такое интенсивное использование природных ресурсов может снизить урожайность земель и ухудшить питательные качества культур.

Ранее сообщалось о том, что россияне устроили голодовку на заглохшем по пути в Антарктиду лайнере.