Mash: россияне устроили голодовку на заглохшем по пути в Антарктиду лайнере

Туристы из России и Китая объявили голодовку на борту лайнера, который застрял на Кипре. Судно должно было идти в Антарктиду, но сломалось по пути. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Круизное судно SH DIANA вышло 13 ноября из Кейптауна. На нем находились 170 путешественников из разных стран. По плану оно должно было дойти до Антарктиды и посетить ряд островов и сам южный материк. Все пошло насмарку, когда 20 ноября лайнер сломался на Кипре. Весь круиз был отменен, а туристическая компания отказалась выплачивать своим клиентам полную сумму путешествия.

В итоге часть туристов, а именно те, кто прибыл из РФ и КНР, устроили голодовку, требуя им вернуть все деньги за отмененную поездку.

«За удовольствие было уплачено немало — от 485 до 694 тыс. руб. за билет. Россияне пока только голодают, а китайцы уже готовы брать корабль штурмом», — указано в микроблоге.

Часть туристов уже взялась писать жалобы в Международную морскую организацию, туда отправлено уже девять заявлений. Другие люди на досуге готовят иски в судебные органы России и Китая, чтобы взыскать с организаторов тура все понесенные убытки.

Ранее сообщалось, что для сотен туристов, застрявших в Японии на круизном лайнере по техническим причинам, все закончилось благополучно. Они добрались до аэропорта, откуда уже вылетели в свою страну.