Инспекторов эконадзора выявили целый «букет» нарушений в Ленинском округе

Сразу трех нарушителей природоохранного законодательства обнаружили инспекторы эконадзора в селах Ленинского городского округа. Об этом рассказали в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Так, в селе Измайлово на двух земельных участках, принадлежащих гражданам, ведутся работы по сносу зданий. В настоящее время участки захламлены отходами сноса и другим мусором, причем въезд на оба участка ограничен. Обоим собственникам объявили предостережения о недопустимости нарушений.

А в селе Булатниково на двух огороженных земельных участках ведется деятельность по приему металлолома, однако разрешительные документы отсутствуют. Минэкологии направило обращение в администрацию Ленинского городского округа для организации проверки в рамках муниципального земельного контроля. Ведомство будет держать на контроле ситуацию в обоих селах.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.