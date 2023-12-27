Инспекторы эконадзора устанавливают обстоятельства нарушения Водного кодекса в Домодедове

Инспекторы эконадзора обследовали территорию в микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово, после того как поступила информация о возможных нарушениях требований Водного кодекса России. Об этом рассказали в региональном Минэкологии.

Удалось установить, что несколько участков имеют пересечения с береговыми полосами и акваториями водных объектов: реки Востец, Яновского ручья с русловым прудом и еще одного ручья без названия. Также незаконно проведены земляные работы по прокладке дороги, в прибрежных защитных полосах размещены размываемые грунты, устанавливаются ограждения, которые препятствуют свободному доступу граждан к водоемам.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что все материалы обследования направлены в Домодедовскую прокуратуру для того, чтобы проверить законность формирования земельных участков. Выяснение обстоятельства нарушений природоохранного законодательства в округе продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что жителей региона следует не штрафовать, а предупреждать об ответственности за выброс отходов в неустановленных местах.