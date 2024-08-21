Инспекторы эконадзора устанавливают организаторов свалки в подмосковном Ступино

Обстоятельства организации свалки техногенных грунтов и строительного мусора устанавливают в Ступино. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Нарушение произошло вблизи деревни Ивановское в городском округе Ступино. Неизвестные лица незаконно завезли и разместили на нескольких земельных участках грунты, лом кирпича и бетона и прочие отходы строительства и сноса. Специалисты аккредитованной лаборатории провели обследование и установили, что отходы инертные и токсического воздействия размещенный мусор не оказывает.

Так, всего на площади около полутора тысяч квадратных метров нарушители сбросили более тысячи четырехсот кубометров мусора, а сумма ущерба составила семь с половиной миллионов рублей. Глава ведомства подчеркнул, что материалы надзорного мероприятия направлены в Межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия процессуального решения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что реконструкцию очистных сооружений, которые были построены более пятидесяти лет назад, проведут в Дубне.