Губернатор Подмосковья: реконструкцию очистных сооружений проведут в Дубне

В Дубне в течение двух лет проведут реконструкцию очистных сооружений, которые были построены более 50 лет назад, после чего они смогут обслуживать новые многоквартирные дома и предприятия в ОЭЗ «Дубна». Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили в ходе рабочей поездки в городской округ.