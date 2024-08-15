Губернатор Подмосковья: реконструкцию очистных сооружений проведут в Дубне
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В Дубне в течение двух лет проведут реконструкцию очистных сооружений, которые были построены более 50 лет назад, после чего они смогут обслуживать новые многоквартирные дома и предприятия в ОЭЗ «Дубна». Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили в ходе рабочей поездки в городской округ.
«Мы начали реализацию масштабного проекта, который коснется 86 тысяч жителей. Кроме того, рядом находится самая большая в стране особая экономическая зона «Дубна», которую мы планируем и дальше расширять. Новые очистные рассчитаны, в том числе, и на развитие ОЭЗ, и на перспективное жилищное строительство», — отметил губернатор.
Работы проведут в три этапа. В ходе первого рабочие возведут современный высокотехнологичный комплекс для реализации передовых решений в области очистки и обеззараживания сточных вод с автоматизированным управлением. Это позволит сократить объем сбросов неочищенных стоков в Волгу. Далее будут модернизированы объекты на действующих очистных сооружениях. В реализацию первого этапа проекта вложат 5,1 миллиарда рублей.
«Мы значительно увеличиваем мощность очистных сооружений. Рисков срыва графиков нет, никакие инженерные сети не выносятся», — сообщил губернатору глава Дубны Максим Тихомиров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.