Инспекторы эконадзора выявили четырех нарушителей в промзоне в подмосковной деревне Мотяково
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
В Подмосковье продолжают осуществлять рейдовые контрольные мероприятия в промышленных зонах городских округов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
Отмечается, что промзона деревни Мотяково находится на особом контроле, поскольку здесь не раз выявлялись нарушения природоохранного законодательства.
В этот раз инспекторы выявили факты незаконных земляных работ, не поставленные на учет источники выбросов, а также случай непредоставления в министерство результатов производственного экологического контроля. Ожидается, что всем четверым нарушителям будут объявлены предостережения, мы проконтролируем наведение порядка.
Глава ведомства Тихон Фирсов напомнил, что в ходе предыдущих надзорных мероприятий в данной промзоне было выявлено двенадцать арендаторов с неучтенными источниками выбросов. Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» продолжают обеспечивать дополнительный контроль ситуации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.