Инспекторы эконадзора выявили четырех нарушителей в промзоне в подмосковной деревне Мотяково

В Подмосковье продолжают осуществлять рейдовые контрольные мероприятия в промышленных зонах городских округов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.

Отмечается, что промзона деревни Мотяково находится на особом контроле, поскольку здесь не раз выявлялись нарушения природоохранного законодательства.

В этот раз инспекторы выявили факты незаконных земляных работ, не поставленные на учет источники выбросов, а также случай непредоставления в министерство результатов производственного экологического контроля. Ожидается, что всем четверым нарушителям будут объявлены предостережения, мы проконтролируем наведение порядка.

Глава ведомства Тихон Фирсов напомнил, что в ходе предыдущих надзорных мероприятий в данной промзоне было выявлено двенадцать арендаторов с неучтенными источниками выбросов. Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» продолжают обеспечивать дополнительный контроль ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.