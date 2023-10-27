Инспекторы эконадзора выявили факт загрязнения реки Ягармы в Коломне

Отмечается, что инспекторы эконадзора провели контрольное мероприятие, в ходе которого установлен факт загрязнения реки Ягармы, благодаря полученным ранее обращениям местных жителей.

Так, при осмотре территории в деревне Большое Уварово специалисты выявили канализационных коллектор, проложенный в водоохранной зоне реки. А сам объект работает в аварийном режиме и из него постоянно происходит утечка неочищенных сточных вод как в реку, так и в расположенный на ней русловый пруд.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что поскольку вопросы водоотведения в населенных пунктах находятся в компетенции органов местного самоуправления, администрации округа объявили предостережение с требованием принять меры к прекращению загрязнения Ягармы. Вся ситуация остается на контроле ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.