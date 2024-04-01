Инспекторы технадзора выявили два нарушения, связанных с подделкой документов в Подмосковье

Инспекцией Управления гостехнадзора Минэкологии выявлено два нарушения, связанных с подделкой документов в городских округах Богородский и Рузский. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Так, в первом случае гражданин обратился в Управлении для замены удостоверения тракториста-машиниста, однако при его проверке инспекторы обнаружили, что оно имеет явные признаки подделки. А второй подобный случай произошел в Рузе, где при прохождении техосмотра самоходной машины в предъявленных водителем документах имелись признаки подделки.

Глава ведомства Тихон Фирсов сообщил, что все материалы в отношении вышеуказанных лиц были направлены в ОМВД для проведения дальнейшей проверки и принятия решения. Он также напомнил, что на прошлой неделе в регионе уже выявляли признаки подделки документов у водителей самоходных машин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что АО «Мострансавто» закупит почти пятьсот новых автобусов.