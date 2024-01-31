Исследования по изучению популяции тарантула проведут в Московской области

Министерство экологии и природопользования Московской области в этом году проведет специальные зоологические исследования по изучению популяции тарантула южнорусского на территории региона, сообщила пресс-служба ведомства.

Тарантул южнорусский достигает в длину пяти сантиметров. Это паукообразное находится под угрозой исчезновения и занесено в Красную книгу Подмосковья, рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Это теплолюбивый вид, предпочитающий лесостепные, степные и полупустынные зоны. В Подмосковье это паукообразное отмечалось в последний раз в середине 90-х годов, с того времени встреч с ним больше не было», — указал глава областного Минэкологии.

Зоологическое исследование, отметил министр, позволит определить, встречаются ли еще эти паукообразные на территории Московской области. В ведомстве призвали жителей региона быть внимательными и не уничтожать пауков, какими бы страшными они не казались.

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