В засушливом Зимбабве перебьют 200 слонов

Зимбабве впервые за многие годы отстреляет слонов после того, как страна значительно пострадала от засухи. Примерно 200 животных из популяции, насчитывающей свыше 100 тыс. особей, подлежат уничтожению, сообщил Bloomberg.

«Отстрел слонов — это трудный, но гуманный выбор. Он предотвращает длительные страдания из-за жажды и голода. Это помогает сохранить баланс в экосистеме и способствует благополучию оставшихся диких животных», — отметил Ника Мангвана, заместитель министра информации, телекоммуникаций и СМИ Зимбабве.

Зимбабве, где последняя карательная акция против слонов была проведена в 1988 году, занимает второе место в мире по численности этих животных после соседней Ботсваны.

Большинство слонов живут в национальном парке Хванге, который является самым крупным в стране с площадью 14 650 кв. км.

Согласно квоте на охоту, установленной Конвенцией о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения, стране разрешено убивать слонов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье журавли готовятся улететь на зимовку.