Южная Европа может превратиться в огромную пустыню к 2100 году

В случае глобального потепления в странах Южной Европы могут появиться огромные пустынные зоны, заявил председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски. Его слова передает газета The Daily Telegraph.

Наиболее уязвима территория Средиземноморья. Уже сейчас, отметил он, процесс опустынивания охватил не только Северную Африку, но и южные страны Европы: Грецию, Португалию, Турцию.

Глобальное потепление грозит изменением климата во многих странах. Он может стать жарким и влажным, что затруднит ведение некоторых видов экономической деятельности.

Уже к 2100 году, по прогнозу Ски, стоит ожидать глобального потепления на 3°C.

Ранее сообщалось о том, что профессор Закинян связал пыльные бури с глобальным потеплением.