Качество воздуха в Сергиево-Посадском городском округе проверили после обращения жителей

По просьбе администрации Сергиево-Посадского городского округа ГКУ «Мособлэкомониторинг» проверил состояние воздуха в поселке Пересвет и деревне Коврово. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Известно, что администрация обратилась в ведомство с данной просьбой после обращений граждан, жалующихся на неприятный запах в ночное время. Тогда на место была отправлена передвижная экологическая лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг». Отбор проб производился в селитебной зоне в ночное время. Так, по результатам проведенных исследований превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха зафиксировано не было.

«Нас часто просят проверить воздух не только жители, но и муниципальные образования, ведь у них нет специальных средств для отбора проб и лабораторий, где бы можно было произвести их анализ. Мы в таких вопросах помогаем администрациям и передаем им информацию о результатах отбора проб воздуха в их городских округах», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

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