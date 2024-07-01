Качество воздуха в Сергиево-Посадском городском округе проверили после обращения жителей
Фото: [ГКУ "Мособлэкомониторинг"]
По просьбе администрации Сергиево-Посадского городского округа ГКУ «Мособлэкомониторинг» проверил состояние воздуха в поселке Пересвет и деревне Коврово. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Известно, что администрация обратилась в ведомство с данной просьбой после обращений граждан, жалующихся на неприятный запах в ночное время. Тогда на место была отправлена передвижная экологическая лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг». Отбор проб производился в селитебной зоне в ночное время. Так, по результатам проведенных исследований превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха зафиксировано не было.
«Нас часто просят проверить воздух не только жители, но и муниципальные образования, ведь у них нет специальных средств для отбора проб и лабораторий, где бы можно было произвести их анализ. Мы в таких вопросах помогаем администрациям и передаем им информацию о результатах отбора проб воздуха в их городских округах», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.
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