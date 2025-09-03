Клиенты популярной сети фастфуда свыше 1 млрд раз узнали об утилизации отходов в рамках проекта с РЭО

Более двух с половиной лет РЭО и сеть ресторанов «Вкусно — и точка» успешно реализуют партнерский проект, нацеленный на акцентирование внимания посетителей на важности сортировки мусора. Информация об утилизации размещается на бумажных пакетах, используемых для заказов на вынос и доставки.

«Простые ежедневные действия помогают многим людям выработать привычку бережного отношения к окружающей среде. Наш проект ясно показывает, как правильно перерабатывать отходы, превращая их в ценное сырье, а не в мусорную гору. Использование бумажных пакетов с информацией об утилизации побуждает посетителей более ответственно подходить к отходам, способствуя развитию экономики замкнутого цикла и поддерживая отрасль переработки. Это отличный пример продуктивного взаимодействия бизнеса и экологии», – отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Старший директор по устойчивому развитию «Вкусно — и точка» Ирина Коршунова добавила, что пакеты в сети полностью произведены из вторичного сырья.

«Мы стараемся применять товары, изготовленные из переработанных материалов или с их добавлением, везде, где это возможно и целесообразно. Кроме пакетов, к ним относятся держатели для горячих напитков из пульпекартона, мешки для мусора, бумажные полотенца, пластиковые стаканчики, крышки и другие предметы», – добавила она.

В 2023 году покупатели получили более 350 миллионов заказов в таких пакетах, в 2024 году — 443 миллиона, а за первое полугодие 2025 года — уже 228 миллионов. Часть этих пакетов направляется на перерабатывающие предприятия, где из них изготавливают упаковку для яиц, подложки и подстаканники. В России функционируют 34 предприятия, занимающиеся переработкой бумаги и картона, которые ежегодно перерабатывают более 3,5 миллиона тонн макулатуры, что составляет 48% от общего количества образующихся бумажных отходов.

Необходимо помнить, что бумажные пакеты и упаковку следует выбрасывать в синий контейнер, предназначенный для вторсырья. В России внедрена система раздельного сбора мусора: в 47 регионах применяются синие и серые контейнеры (двухпоточная система), в которые складываются макулатура, стекло, металл и пластик (в синие), а в серые — все остальные отходы. В 17 регионах мусор из синего контейнера собирается отдельно (пофракционно), а в 11 регионах используются оба подхода. РЭО активно проводит информационную кампанию с целью повышения осведомленности граждан о правильной сортировке мусора.

РЭО планирует расширять сотрудничество с компаниями для популяризации правильного обращения с отходами и увеличения доли перерабатываемых материалов в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.