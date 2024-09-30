Климатолог Семенов пояснил, почему пыль от песчаных бурь на юге России может дойти до столицы

Пыльные бури в прошедшие выходные накрыли несколько южных регионов страны. Так, сильные песчаные штормы наблюдаются в Калмыкии, Дагестане, Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях. По словам климатолога Владимира Семенова, причиной нашествия пыльных бурь на российском юге стала засуха на фоне антициклона, сохранявшегося на европейской части страны почти весь месяц. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что до столичного региона данные бури маловероятно дойдут, тем не менее частицы пыли все же могут достигнуть, что в итоге приведет к росту концентрации аэрозоли в воздухе.

По мнению эксперта, данный аэрозоль, не видимый человеческому глазу, имеется в воздухе и в том числе негативно влияет на здоровье человека. Он как раз доходит до столичного региона, причем вполне заметно, хотя и не в тех же объемах, как на юге.

Ранее сообщалось, что мощные пыльные бури из Казахстана добрались до Подмосковья.