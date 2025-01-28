Климатолог Терешонок связал аномально теплый январь с подрывом «Севпотоков»

Аномально высокие температурные показатели, зафиксированные в январе 2025 года, связаны с подрывом «Северных потоков» в 2022 году. Таким мнением в комментарии Агентству городских новостей «Москва» поделился климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.

По его словам, значительное количество выброшенного газа оказало гораздо более серьезное воздействие на климат, чем традиционные углекислые выбросы.

«Я утверждаю, что, кроме Эль-Ниньо, немалую роль оказала ситуация с «Северными потоками». Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ», — отметил Терешонок.

Взрывы на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Инцидент стал предметом международного расследования, в котором участвуют Германия, Дания и Швеция. Все три государства рассматривали причину взрывов в качестве диверсии. Оператор Nord Stream AG заявил о «беспрецедентных разрушениях» инфраструктуры в результате произошедшего.

На фоне этих событий Генеральная прокуратура России объявила о начале дела об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала информацию о ходе расследований, однако до настоящего момента не получала никаких подтвержденных данных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил отсутствие информации о расследовании.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о грядущих погодных аномалиях в Москве в феврале.