Синоптик Позднякова предупредила о грядущих погодных аномалиях в Москве в феврале

В феврале в Москве ожидается температура выше нормы на 2–2,5 градуса. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в городе будет идти снег, но устойчивый снежный покров не образуется. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, то, что февраль будет с температурой выше климатической нормы, говорят все модели месячных долгосрочных прогнозов. Виной тому также и аномально теплый январь.

«То есть, новые нормы на январь намного увеличились, а февраль практически остался: температура воздуха в феврале составляет минус 5,9 градуса. Предполагается, что температура среднемесячная, конечно, будет отрицательной, но с аномалией порядка 2-2,5 градуса. Это сегодняшнее видение», — рассказала Позднякова.

Она подчеркнула, что количество осадков в феврале, как ожидается, будет примерно соответствовать норме, которая составляет 44 миллиметра. Но обильного снегопада в феврале не предвидится.

«Снег, конечно, будет выпадать, и снежный покров будет появляться в течение февраля, но устойчивым его не назовешь. Он полежит, его будет мало, земля все-таки у нас довольно теплая, поэтому он будет выпадать, полежит какое-то время и будет таять», — уточнила Позднякова.

Специалист по прогнозам погоды сообщила, что в феврале в Москве и Московской области сохранится изменчивость погодных условий, наблюдавшаяся в январе. По ее словам, в регион будет приходить прохладный воздух, а затем следующий циклон принесёт новую порцию тепла.

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