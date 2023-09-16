Коллектив Минжилполитики Подмосковья присоединился к акции «Наш лес. Посади свое дерево»

Отмечается, что сеянцы сосен и елей высадили на заранее подготовленный участок, который выбрали работники комитета лесного хозяйства региона. Напоминаем, что акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» с 2014 года с целью восстановления леса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство парка Дружбы, расположенного на границе городского округа Люберцы и микрорайона Некрасовка Москвы у озера Черное, начнется уже в мае следующего года.