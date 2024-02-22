Компания «РТ-Инвест» переработала за месяц рекордное количество пластика

«РТ-Инвест» за январь переработала восемьдесят миллионов пластиковых бутылок, это почти на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

Из восьмидесяти миллионов пластиковых бутылок на предприятиях «РТ-Инвест» произвели две тысяч тонн ПЭТ-хлопьев — этого объема хватит для производства, например, одного миллиона пластиковых стульев.

Всего за год компания произвела около пятнадцати тысяч ПЭТ-хлопьев, этот показатель оказался рекордным. Полученные из бутылок ПЭТ-хлопья отправлены партнерам, которые используют вторсырье для производства новой упаковки, мебели, строительных материалов, тканей.

Ранее сообщалось, что участники программы лояльности «РТ-Инвест» за два года получили свыше пятидесяти пяти миллионов баллов.