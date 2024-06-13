Компания «РТ-Инвест» за все время работы произвела пятьдесят тысяч тонн ПЭТ- хлопьев.

Компания «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) за все время работы из двухсот миллионов пластиковых бутылок произвела пятьдесят тысяч тонн ПЭТ- хлопьев.

Примечательно, что 11 тысяч тонн хлопьев, полученных за неполные полгода на предприятиях «РТ-Инвест» хватит, чтобы произвести, например, 2 млн пластиковых пляжных шезлонгов. При этом 2024 год, по прогнозам специалистов компании, станет рекордным по производству хлопьев.

Напоминаем, что ПЭТ-хлопья производятся из бывших в употреблении пластиковых бутылок. Полученные ПЭТ-хлопья уже отправлены партнерам, которые используют вторсырье в производстве новой упаковки для различных товаров, тканей для одежды, мебели и строительных материалов. Переработанный компанией «РТ-Инвест» пластик отправляется на производства в Москву, Нижний Новгород, Кострому, Сыктывкар, Ярославль и в другие города.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье установят десять тысяч боксов «Не просто вещь» для сбора текстиля, а также еще около пяти тысяч фандоматов.