Компанию из Долгопрудного оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства

Инспекторы эконадзора вынесли сразу четыре постановления об административном наказании после того, как рассмотрели материалы проверки прокуратуры города Долгопрудный в отношении компании «Лайсан». Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

Сотрудники прокуратуры установили, что у компании отсутствует разрешение на выбросы загрязняющих веществ от технологического оборудования. Также организация не вносила плату за негативное воздействие на окружающую среду и не произвела обязательную паспортизацию отходов. Также компания была уличена в сбросе неочищенных сточных вод на рельеф. Отмечается, что устранение нарушений остается на контроле прокуратуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил подмосковные Люберцы, где проверил ход работ по очистке Малаховского озера, расчистку которого завершат к 31 октября следующего года.