Конкурс «ЭкоМир» стартовал в Подмосковье и других регионах России

В российских регионах, в том числе в Подмосковье, стартовал ежегодный международный экологический конкурс «ЭкоМир», его организатор — Российская академия естественных наук, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Премия «ЭкоМир» в этом году присуждается по одиннадцати номинациям, среди них — «Экологическая политика и окружающая среда», «Экологическое образование, просвещение и культура», «Молодежные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей природной среды», «Экология и здоровье человека», «Ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и пейзажная живопись».

Экологические конкурсы играют важную роль в воспитании подрастающего поколения, подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«С помощью них (экологических конкурсов. — прим. ред.) заострятся внимание на проблеме экологии, в обществе формируются правила соблюдения природоохранных норм и экологических основ. Мы поддерживаем различные мероприятия экологической и природоохранной направленности», — подчеркнул он.

Отправить заявку на участие в конкурсе «ЭкоМир» можно до 1 декабря. Более подробная информация доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Сергиевом Посаде открылся обновленный лесопарк «Загорское море».

*Возрастное ограничение 16+