Контейнерную площадку обустроили в поселке Радужный по просьбе местных жителей

Жители поселка Радужный в городском округе Коломна обратились на портал «Добродел» с просьбой привести контейнерную площадку на улице Московской в нормативное состояние.

Отмечается, что некоторые граждане оставляли твердые бытовые отходы и крупногабаритные отходы в непредназначенных для этого местах неподалеку от мусорной площадки. По сообщению администрации муниципалитета, в поселке были выполнены ремонтные работы по восстановлению ограждения отсека для крупногабаритных отходов, а в целях предотвращения сброса несанкционированных отходов в местах сбора крупногабаритных отходов, отсек под крупногабаритный мусор контейнерных площадок оборудован воротами без замка.

«Обычно бывает здесь мебель, крупногабаритный разный мусор, мелочь. Но, как видите, сейчас чисто, все вывезли, поэтому службы коммунальные отрабатывают нормально», — рассказал о состоянии площадки один из местных жителей Егор Осипов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.