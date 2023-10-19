Контрольное мероприятие по проверке воздуха провели в городском округе Щелково

Инспекторы эконадзора провели контрольное мероприятие по проверке атмосферного воздуха после жалоб депутатов городского округа Щелково на компанию «Цемкарго». Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

Местные депутаты обратились в ведомство с просьбой принять какие-нибудь меры к компании «Цемкарго», занимающейся перегрузкой и транспортировкой сухих строительных смесей. По мнению заявителей, с площадки предприятия осуществлялись несанкционированные выбросы, загрязняющие атмосферный воздух.

Выяснилось, что в своей деятельности компания использует емкости для хранения сухих смесей и приемный бункер. Однако «Цемкарго» не подавало заявку на внесение их в реестр объектов негативного воздействия. Соответственно, экологический контроль на предприятии не осуществляется, что является серьезным нарушением природоохранного законодательства.

Мобильная эколаборатория проанализировала качество воздуха в зоне воздействия предприятия. К счастью, анализ концентраций пятнадцати основных загрязняющих веществ не выявил превышений предельно допустимых концентраций. Однако компании объявили предостережение о недопустимости нарушений с требованием поставить источники негативного воздействия на учет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.