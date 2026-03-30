Кормить голубей в Москве разрешили только в парках и полезной едой

С наступлением тепла москвичи, как обычно, потянулись в парки и во дворики, а вместе с этим вернулась и старая добрая традиция — кормить голубей. Только теперь такая, казалось бы, безобидная привычка может ударить по кошельку. И дело даже не в том, что власти решили лишить людей маленькой радости, а в том, что за этим стоят вполне конкретные риски. Но даже если вы ушли в парк, где прямого запрета нет, это еще не значит, что птицам будет хорошо. Орнитолог Вера Кибальченко объясняет: большинство людей кормят голубей тем, что для них смертельно опасно. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, хлеб — главный враг пернатых. В нем нет полезных микроэлементов, он вызывает брожение в желудке и может буквально склеить зоб птицы. А плесневелый хлеб — это чистый яд. То, что голуби с жадностью набрасываются на угощение, вовсе не означает, что оно идет им на пользу. Просто птицы не умеют выбирать.

Эксперт добавила, что, если уж совсем невмоготу хочется покормить, рекомендуется делать это с умом. Идеальный вариант — зерновые смеси: пшеница, ячмень, просо, дробленая кукуруза или обычные необжаренные семечки. Обойдутся они не дороже батона, зато не навредят. А еще голуби очень уважают сырую мелко нарезанную морковь с капустой и свежие ягоды вроде рябины.

По ее мнению, кормить голубей в Москве можно, но только по правилам. В парках — пожалуйста, но полезной едой. А вот у дома, на балконе или детской площадке лучше этого не делать. И дело даже не в штрафах, а в том, что жалость к птицам, подкрепленная черствым хлебом, часто оборачивается для них же проблемами: от больного желудка до грызунов, привлеченных кормом. Так что если уж подкармливать, то с головой и на безопасном расстоянии от жилья.

