Пернатый гость: селезень обосновался на территории школы в Серпухове и не спешит улетать

На территории школы № 1 в Серпухове уже несколько дней обитает селезень, который, предположительно, отбился от стаи. Птица ведет себя спокойно, не проявляет агрессии и чувствует себя на школьном дворе как дома. Об этом пишет REGIONS.

Ученики с интересом наблюдают за пернатым гостем и регулярно его подкармливают. Взрослые следят, чтобы у селезня всегда был доступ к воде. Люди стараются не тревожить птицу, но при этом ненавязчиво помогают ей пережить этот период.

Орнитолог из Серпухова Виктор Малышев пояснил, что подобные ситуации весной не редкость. По словам специалиста, селезень мог временно потерять связь со стаей или находится в поиске нового места для гнездования. Специалист рекомендовал не вмешиваться в жизнь птицы слишком активно, но обеспечить ей корм и воду, а также не пугать. Обычно в таких случаях пернатые сами находят путь обратно, когда наступает подходящее время.

Пока селезень остается на территории школы. Ученики и педагоги надеются, что вскоре птица либо воссоединится со стаей, либо подыщет более комфортное место для обитания.

Ранее было названо самое редкое цветочное имя в Москве.