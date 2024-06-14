Краснокнижная кувшинка зацвела в Подмосковье

На водоемах Подмосковья зацвела краснокнижная кувшинка — кубышка малая, рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Данное растение чаще всего встречается на юге региона, кубышка имеет ярко-желтые небольшие цветы и является своеобразным показателем чистоты водного объекта, отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Кубышка малая относится к семейству кувшинковые и занесена в Красную книгу Московской области, как вид, сокращающийся в численности», — подчеркнул глава областного Минэкологии.

Данная кувшинка цветет все лето, за последние полвека это водное растение встречали на территории семи округов Подмосковья, в том числе в Клину, Истре и Щелково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области планируют благоустроить двенадцать лесопарков.