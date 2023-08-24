Крупные пауки-осы с лапами до пяти сантиметров испугали жителей Подмосковья

Жители нескольких округов Подмосковья стали все чаще замечать крупных желтых пауков, которые плетут паутины на дачных участках. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства экологии и природопользования.

Энтомологи изучили фотографии от местных жителей. Специалисты выяснили, что паукообразные, укусов которых опасаются люди, являются пауками-осами. Так они названы из-за своей окраски, рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.

«За летний период в наше ведомство поступило множество обращений, связанных с появлением в регионе крупных желтых пауков. <…> Жители нашего региона наблюдают пауков-ос уже не первое лето, они, как и богомолы, постепенно расселялись с юга на север и образовали на территории Московской области устойчивые популяции», — уточнил он.

По словам министра, паука-осу часто можно встретить в южных регионах России, однако из-за изменения погодных условий — сравнительно теплой зимы и жаркого лета — эти членистоногие появились и в Подмосковье.

Длина тела паука-осы может достигать трех сантиметров, а длина лап — пяти сантиметров, предупредили энтомологи. Эти пауки являются ядовитыми, однако виды, обитающие на территории Московской области, не представляют опасности для человека.

В Минэкологии региона призвали жителей не паниковать при встрече с этими паукообразными. При этом их не стоит трогать руками и убивать. Отмечается, что паук-оса был замечен в Раменском, Домодедово, Подольске, Павловском Посаде, Королеве и Балашихе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области выросла посещаемость парков.