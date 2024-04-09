Легкоатлетка Юлия Гущина вместе с семьей присоединилась к субботнику в Подольске

Олимпийская Чемпионка, обладательница множества спортивных наград, известная легкоатлетка Юлия Гущина вместе с семьей присоединилась к первому субботнику этого года в подмосковном Подольске. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.

Отмечается, что Гущина с семьей и другими жителями на Бульваре Победы в микрорайоне Кузнечики приняла участие в экологической акции.

«Если бы каждый житель вышел сегодня на субботник, то наш город стал бы еще чище и еще красивее», — подчеркнула Юлия.

Напомним, что традиционно в Подмосковье каждый апрель проводится месячник чистоты и благоустройства. На улицы выходят сотрудники МБУ, администраций, техника и, конечно, неравнодушные к своему родному уголку жители региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что «День добрых дел» пройдет в Подмосковье в последнюю субботу апреля.