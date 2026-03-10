Леса Нижегородской области ждет масштабное восстановление в 2026 году

В Нижегородской области стартовала масштабная подготовка к весеннему лесокультурному сезону — комплексу работ по восстановлению и сохранению зеленого фонда региона. Специалисты регионального Минлесхоза уже провели анализ участков, где планируется высадка новых деревьев, и определили территории, на которых по итогам инвентаризации требуется дополнительное пополнение лесных культур. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

До начала полевых работ лесопользователи должны за 30 дней согласовать с лесничествами проекты лесовосстановления. Параллельно идет закупка семян и саженцев, проверка техники и оборудования, а также обработка почвы — все это закладывает основу для того, чтобы молодые деревья прижились и росли крепкими. В министерстве подчеркивают: успех зависит от слаженной работы на каждом этапе — от планирования до контроля, и только системный подход позволит компенсировать выбытие погибших и вырубленных насаждений.

В 2026 году зеленые легкие региона планируется восстановить на площади более 14,4 тыс. гектаров. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который с 2025 года вошел в новый нацпроект «Экологическое благополучие», инициированный президентом. Эта программа пришла на смену нацпроекту «Экология» и нацелена не только на восстановление лесов, но и на ликвидацию свалок, очистку водоемов, снижение выбросов и развитие экотуризма.

Региональные власти настроены не просто сажать деревья, а выстраивать целую экосистему заботы о природе. Если все этапы пройдут без сбоев, через несколько лет регион получит не только свежий воздух, но и устойчивый баланс между вырубкой и восстановлением лесов, что в конечном счете делает жизнь людей комфортнее и здоровее.

