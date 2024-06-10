Летний грибной сезон стартовал в Подмосковье

В лесах региона уже можно встретить подосиновики, подберезовики, лисички, трутовики и даже белые грибы. Однако в ведомстве напомнили о существовании грибов-двойников — смертельно опасных «копий» съедобных грибов.

Также жителям Подмосковья рекомендовали не собирать грибы рядом с оживленными магистралями. В Комлесхозе добавили, что во время «тихой охоты» важно не заблудиться, поэтому следует заранее изучить местность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершено благоустройство территории вокруг Южного озера в Черноголовке.