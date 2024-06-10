Летний грибной сезон стартовал в Подмосковье
Фото: [Святослав Некляев, Комитет лесного хозяйства МО]
В Подмосковье начался летний грибной сезон, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
В лесах региона уже можно встретить подосиновики, подберезовики, лисички, трутовики и даже белые грибы. Однако в ведомстве напомнили о существовании грибов-двойников — смертельно опасных «копий» съедобных грибов.
Также жителям Подмосковья рекомендовали не собирать грибы рядом с оживленными магистралями. В Комлесхозе добавили, что во время «тихой охоты» важно не заблудиться, поэтому следует заранее изучить местность.
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