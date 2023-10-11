Летучие мыши в Подмосковье могут впасть в спячку раньше обычного из-за резкого похолодания

Летучие мыши, которые остаются зимовать в Подмосковье, могут впасть в спячку раньше обычного из-за резкого похолодания, сообщила пресс-служба областного министерства экологии и природопользования.

Как отметил глава ведомства Тихон Фирсов, рукокрылые зимуют колониями в пещерах. Одна из самых крупных таких зимовок расположена на территории памятника природы в Луховицах. При этом, подчеркнул министр, летучие мыши могут впадать в спячку и в хозяйственных постройках. Он призвал жителей Подмосковья не будить спящих зверьков, поскольку после этого рукокрылые могут погибнуть.

В Московской области обитает несколько видов летучих мышей. Пять из них, в том числе прудовые, усатые, вечерницы и ночницы Натеррера, занесены в Красную книгу региона. В анабиозе рукокрылые могут проводить до полугода. Спячка увеличивает продолжительность их жизни в среднем до двадцати лет.

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