Лимиты добычи охотничьих видов до августа следующего года установили в Подмосковье

Постановление губернатора Андрея Воробьева об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в Московской области на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года опубликовали. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

Отмечается, что в данном постановлении четко прописаны квоты и объемы добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья на территории региона. Лимиты предполагают добычу 1217 особей лосей, 316 косуль, 153 особи благородного оленя и 144 — пятнистого, а также 50 барсуков.

«Результаты последнего учета и постоянные наблюдения за популяциями позволяют утверждать, что численность животных охотничьих видов держится на стабильном уровне, либо прирастает, — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

Он также подчеркнул, что количество любителей охоты, приезжающих в Подмосковье, постоянно растет. Ведь только в регионе зарегистрировано более двухсот тысяч охотников, примерно столько же людей приезжают из Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно разъяснять жителям правила выброса мусора.