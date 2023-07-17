Мараленок родился на лосиной биостанции в Подмосковье

В национальном парке «Лосиный остров» в подмосковных Мытищах родился мараленок. Об этом сообщается в соцсетях биостанции.

Мараленок появился на свет в минувшие выходные, уточнили в нацпарке. Рассмотреть малыша можно во время экскурсии по вольерному комплексу.

Там добавили, что мараленок стал не единственным новорожденным за последние несколько месяцев. Так, весной на биостанции появились олененок, лосенок и пятнистый олененок. Кроме того, в отдельном вольере содержатся еще четыре лосенка, которые были привезены на реабилитацию из деревни Степаньково.

Ранее сообщалось, что в Люберцах прошел экофестиваль. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, участие в мероприятии приняли свыше пятисот человек.